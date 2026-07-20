Vergunning verleend voor Fandag RKC Waalwijk

Op 2 augustus vindt de Fandag van RKC Waalwijk plaats bij het stadion aan de Akkerlaan.

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De burgemeester van Waalwijk heeft toestemming gegeven voor het organiseren van de Fandag van RKC Waalwijk. Het evenement wordt gehouden op 2 augustus 2026 van elf uur 's ochtends tot zes uur 's avonds. De locatie is het RKC Stadion aan de Akkerlaan 2 in Waalwijk.

De vergunning voor het evenement is op 16 juli 2026 bekendgemaakt en geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-018869. Tijdens de Fandag kunnen bezoekers rekenen op activiteiten en festiviteiten rondom de voetbalclub.