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Termijn voor vergunning oprit bij Kemphaan in Waspik verlengd
Vandaag om 09:55
De gemeente Waspik heeft de beslissing op een vergunningaanvraag voor een oprit bij Kemphaan 3 en 5 met zes weken verlengd. Het verzoek werd op 3 juni 2026 ingediend.
De aanvraag betreft het realiseren, wijzigen of veranderen van het gebruik van een uitweg. Dit betekent dat er een nieuwe oprit wordt aangelegd of een bestaande oprit wordt aangepast. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-017838.
Het besluit om de termijn te verlengen is op 9 juli 2026 bekendgemaakt. Gemeenten kunnen dit doen om meer tijd te hebben voor het beoordelen van een aanvraag.
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