Beslistermijn uitbouw woning Sprang-Capelle uitgesteld

De beslissing over een aanvraag voor een woninguitbouw in Sprang-Capelle is uitgesteld. Het college heeft bepaald dat de nieuwe deadline voor de aanvraag op 27 juli 2026 ligt.

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Op 8 mei 2026 is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een woning aan de Van der Duinstraat in Sprang-Capelle. Het gaat om een technische bouwactiviteit en een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-017974.

Het college heeft op 13 juli 2026 besloten de beslistermijn te verlengen. De stukken met betrekking tot deze aanvraag zijn in te zien na het maken van een afspraak bij de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving.