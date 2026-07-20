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Vergunning voor tussenbouw in Waalwijk verleend

Vandaag om 09:55

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor een tussenbouw op twee locaties aan de Emmikhovensestraat en Industrieweg.

Gevonden voor jou

Op 15 juli 2026 heeft het college van Waalwijk besloten een omgevingsvergunning te verlenen. Het gaat om een bouwproject waarbij een tussenbouw wordt gerealiseerd op de Emmikhovensestraat 119 en Industrieweg 13. De vergunning omvat zowel technische bouwactiviteiten als de aansluiting op het omgevingsplan.

De stukken met betrekking tot dit besluit kunnen worden ingezien, maar dat kan alleen op afspraak. Het maken van een afspraak verloopt via de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente Waalwijk.

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