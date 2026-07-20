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Minder dieren bij bedrijf in Riel na milieumelding

Vandaag om 09:57

Bij een bedrijf aan de Vijfhuizenbaan in Riel is het aantal dieren verminderd. De melding hierover is op 29 juni gedaan en op 15 juli afgehandeld.

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De stille maatschap C.N.A.M. Jansen en Jameko B.V. heeft een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om een milieubelastende activiteit bij dierenverblijven op het adres Vijfhuizenbaan 31 in Riel. De melding betreft een afname van het aantal dieren op het terrein.

De melding is op 29 juni 2026 ingediend en op 15 juli 2026 afgehandeld. Er kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend tegen deze melding.

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