Nieuwe bouwplannen voor twee woningen in Netersel

De gemeente Bladel heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning aan de Fons van der Heijdenstraat in Netersel.

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Het gaat om een nieuwbouwproject op het adres Fons van der Heijdenstraat 22 in Netersel. De aanvraag is op 16 juli 2026 ingediend bij de gemeente Bladel en heeft het kenmerk ZBLA2026-001220. Binnen acht weken zal de gemeente een besluit nemen over de vergunning.

Een omgevingsvergunning is nodig voor bouwprojecten zoals dit, zodat de gemeente kan beoordelen of het plan voldoet aan de regels en passend is voor de omgeving. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie waarin meer informatie beschikbaar wordt gesteld. Tot die tijd ligt de aanvraag niet ter inzage.