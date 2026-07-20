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Vergunning aangevraagd voor het kappen van zieke boom in Netersel

Vandaag om 09:57

In Netersel is een vergunning aangevraagd voor het rooien van een zieke boom aan Beemke 14. De gemeente Bladel heeft de aanvraag ontvangen op 15 juli 2026 en zal hier binnen acht weken een besluit over nemen.

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De aanvraag betreft het verwijderen van een boom op het adres Beemke 14 in Netersel. Het gaat om een zieke boom waarvoor toestemming nodig is om te kappen. Het kenmerk dat de gemeente aan deze zaak heeft gegeven, is ZBLA2026-001213.

De gemeente Bladel zal binnen acht weken besluiten of de vergunning wordt verleend. Op dit moment is het niet mogelijk om de aanvraag in te zien of hierop te reageren. Als er een besluit is genomen, wordt dit openbaar gemaakt en kunnen de bijbehorende documenten worden bekeken.

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