Raamdorpelelementen B.V. start milieubelastende activiteiten in Bladel

In Bladel heeft Raamdorpelelementen B.V. een melding gedaan voor het starten van milieubelastende activiteiten. Het gaat om een kleine stookinstallatie en de mechanische bewerking van steen op de locatie Raambrug 9.

Gevonden voor jou

Op 16 februari 2026 heeft Raamdorpelelementen B.V. een melding gedaan bij de gemeente Bladel. De activiteiten bestaan uit het exploiteren van een kleine stookinstallatie voor standaard brandstoffen, met een vermogen van minder dan vijftig megawatt, en het mechanisch bewerken van steen. Deze activiteiten vallen onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De melding betreft een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. Aan de procedure is zaaknummer Z-2026-003214 gekoppeld.