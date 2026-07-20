Tijdelijke woonunit gepland aan Heistraat in Casteren

De gemeente Bladel heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een woonunit aan de Heistraat in Casteren. Het gaat om een tijdelijke vergunning voor twee jaar.

Gevonden voor jou

Op 15 juli 2026 heeft de gemeente Bladel een aanvraag gekregen voor een omgevingsvergunning. De aanvraag betreft het tijdelijk neerzetten van een woonunit aan Heistraat ong. in Casteren. Het kenmerk van deze zaak is ZBLA2026-001214.

De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen over de vergunning. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie met de documenten en informatie. Op dit moment liggen de stukken nog niet ter inzage.