Woon-zorgcomplex gepland aan Havenweg in Aarle-Rixtel

De gemeente Laarbeek heeft een aanvraag ontvangen voor een woon-zorgcomplex aan de Havenweg 15 in Aarle-Rixtel. Het plan wijkt af van de bestaande regels en is ingediend op 13 juli.

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Het gaat om een aanvraag voor een buitenplanse omgevingsactiviteit, een bouwproject dat afwijkt van de standaard regels in het omgevingsplan. Het woon-zorgcomplex moet een nieuwe invulling geven aan de locatie aan de Havenweg 15.

Het dossier heeft zaaknummer ZOL-2026-000636 en staat geregistreerd onder DSO-verzoeknummer 2026071301928. De aanvraag is ingediend op 13 juli 2026 en wordt beoordeeld door de gemeente Laarbeek volgens de regels van de Omgevingswet.