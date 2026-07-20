Herinrichting provinciale weg N272 in Laarbeek aangekondigd

De gemeente Laarbeek heeft plannen voor de herinrichting van de provinciale weg N272. Het ontwerpbesluit en de stukken zijn vanaf vandaag tot en met 14 september 2026 digitaal in te zien.

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Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft op 21 april 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning is bedoeld voor het herinrichten van de provinciale weg N272. Voor dit project is een milieueffectrapportage (MER) niet volledig noodzakelijk; een aanmeldnotitie volstaat.

De documenten over het ontwerpbesluit zijn tot en met 14 september digitaal beschikbaar via het gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl. Het kenmerk ZOL-2026-000371 is gekoppeld aan deze procedure.