Navigatie overslaan
Ontdek

Herinrichting provinciale weg N272 in Laarbeek aangekondigd

Vandaag om 09:57

De gemeente Laarbeek heeft plannen voor de herinrichting van de provinciale weg N272. Het ontwerpbesluit en de stukken zijn vanaf vandaag tot en met 14 september 2026 digitaal in te zien.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft op 21 april 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning is bedoeld voor het herinrichten van de provinciale weg N272. Voor dit project is een milieueffectrapportage (MER) niet volledig noodzakelijk; een aanmeldnotitie volstaat.

De documenten over het ontwerpbesluit zijn tot en met 14 september digitaal beschikbaar via het gemeenteblad op de website www.officielebekendmakingen.nl. Het kenmerk ZOL-2026-000371 is gekoppeld aan deze procedure.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Laarbeek

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.