Beslistermijn verlengd voor vergunning zonneparken in Laarbeek

De gemeente Laarbeek heeft de beslistermijn van een vergunningaanvraag voor het plaatsen van batterijsystemen bij twee zonneparken met zes weken verlengd.

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Het gaat om locaties in Mariahout, nabij de Rooijseweg 14, en Aarle-Rixtel, nabij de Peeldijk 25. De aanvraag werd op 5 mei 2026 ingediend en heeft betrekking op bouwactiviteiten buiten het reguliere omgevingsplan. Het doel is om batterijsystemen bij de zonneparken te plaatsen.

De verlenging houdt in dat het college van burgemeester en wethouders meer tijd nodig heeft om een beslissing te nemen. Het verzoek heeft het DSO-nummer 2026050500795 en is gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000407.