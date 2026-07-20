Navigatie overslaan
Ontdek

Bouwplannen voor mono-mestvergister in Aarle-Rixtel

Vandaag om 09:57

Op Kloosterdreef 8 in Aarle-Rixtel is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een mono-mestvergister. Het verzoek is ingediend op 13 juli.

Gevonden voor jou

De gemeente Laarbeek heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een mono-mestvergister aan de Kloosterdreef 8 in Aarle-Rixtel. Dit type installatie verwerkt mest tot biogas en restproducten, wat kan bijdragen aan duurzame energieproductie.

De aanvraag valt onder de Omgevingswet en is geregistreerd met zaaknummer ZOL-2026-000633. Het verzoek heeft als doel een ruimtelijke bouwactiviteit mogelijk te maken. Het proces wordt uitgevoerd volgens de standaard procedure.

Na besluitvorming zal er gelegenheid zijn om bezwaren kenbaar te maken. Voor vragen over de aanvraag kun je contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via e-mail.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Laarbeek

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.