Bouwplannen voor mono-mestvergister in Aarle-Rixtel

Op Kloosterdreef 8 in Aarle-Rixtel is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een mono-mestvergister. Het verzoek is ingediend op 13 juli.

Gevonden voor jou

De gemeente Laarbeek heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een mono-mestvergister aan de Kloosterdreef 8 in Aarle-Rixtel. Dit type installatie verwerkt mest tot biogas en restproducten, wat kan bijdragen aan duurzame energieproductie.

De aanvraag valt onder de Omgevingswet en is geregistreerd met zaaknummer ZOL-2026-000633. Het verzoek heeft als doel een ruimtelijke bouwactiviteit mogelijk te maken. Het proces wordt uitgevoerd volgens de standaard procedure.

Na besluitvorming zal er gelegenheid zijn om bezwaren kenbaar te maken. Voor vragen over de aanvraag kun je contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via e-mail.