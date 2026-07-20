Beslistermijn verlengd voor bouwplan in Beek en Donk

De gemeente Laarbeek heeft de beslistermijn voor een bouwvergunning op Nachtegaallaan 35 in Beek en Donk met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor het herbouwen van een aanbouw op deze locatie. De oorspronkelijke aanvraag is ingediend op 24 mei 2026 en betreft een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat het bouwplan buiten de standaard regels van het bestemmingsplan valt.

De verlenging van de beslistermijn is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Aan deze aanvraag zijn een zaaknummer en een DSO-verzoeknummer gekoppeld, zodat de procedure administratief gevolgd kan worden.