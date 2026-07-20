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Intrekking vergunningaanvraag herbouw woningen Aarle-Rixtel

Vandaag om 09:57

De gemeente Laarbeek heeft de aanvraag voor de herbouw van twee woningen aan Opstal 12 en 13 in Aarle-Rixtel ingetrokken. Het verzoek dateerde van januari 2026.

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Het ging om een aanvraag voor een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan, waarbij twee woningen opnieuw zouden worden gebouwd. De aanvraag was ingediend op 13 januari 2026 en had het DSO-verzoeknummer 2026011301528.

Deze procedure was gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000043. De intrekking is bekendgemaakt door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek.

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