Omgevingsvergunning voor bomenkap in Hoogerheide verleend

De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning verleend voor het kappen van een boom aan Onderstal 48 in Hoogerheide. De beslissing is op 16 juli 2026 verzonden.

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In Hoogerheide heeft de gemeente Woensdrecht toestemming gegeven voor het verwijderen van een boom op het adres Onderstal 48. Het besluit werd genomen op basis van de standaard regels voor vergunningaanvragen.

De vergunning is op 16 juli 2026 verzonden naar de aanvrager. Het kappen van bomen kan nodig zijn vanwege veiligheid, gezondheid of onderhoud, maar dergelijke aanvragen moeten altijd worden beoordeeld om schade aan de omgeving te voorkomen.