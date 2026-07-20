Omgevingsvergunning aangevraagd voor uitweg in Ossendrecht

In Ossendrecht is een aanvraag ingediend voor het realiseren van een uitweg op Aanwas 14. Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben deze op 10 juli ontvangen.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor het adres Aanwas 14, 4641 JH in Ossendrecht. De aanvraag betreft het aanleggen van een uitweg, wat meestal nodig is om een toegang tot een perceel te creëren.

De aanvraag is op 10 juli binnengekomen en officieel bekendgemaakt op 16 juli. Het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht behandelt deze volgens de reguliere procedure.