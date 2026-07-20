Huijbergen: aanvraag renovatie en isolatie dak Vennekensstraat

Er is een aanvraag gedaan om het hellend dak van een woning aan de Vennekensstraat in Huijbergen te renoveren en te isoleren. Deze aanvraag is op 8 juli ontvangen door de gemeente Woensdrecht.

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De gemeente Woensdrecht heeft op 8 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het betreft een woning aan de Vennekensstraat 8 in Huijbergen, waar het hellend dak gerenoveerd en geïsoleerd moet worden.

De melding is officieel bekendgemaakt vanuit het gemeentekantoor in Hoogerheide op 16 juli. Het gaat om een aanvraag binnen de reguliere procedure, waarbij standaardregels worden gevolgd.