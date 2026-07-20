Nieuwe aanvraag voor levensloopbestendige woning in Ossendrecht

In Ossendrecht is een aanvraag binnengekomen voor de bouw van een levensloopbestendige woning aan de Aanwas 14a.

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De gemeente Woensdrecht heeft op 10 juli 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen voor het realiseren van een levensloopbestendige woning. Het gaat om een adres aan de Aanwas 14a in Ossendrecht.

Bij levensloopbestendige woningen wordt rekening gehouden met toegankelijkheid en comfort voor alle leeftijden, inclusief ouderen en mensen met een beperking. De aanvraag wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedure.