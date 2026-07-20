Omgevingsvergunning aangevraagd voor dakwijziging in Ossendrecht

Er is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning om het dak van een bijgebouw aan de Laagstraat 50 in Ossendrecht te wijzigen. De gemeente Woensdrecht heeft de aanvraag op 3 juli ontvangen.

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De aanvraag betreft een verandering aan het dak van een bijgebouw op het adres Laagstraat 50. Het gaat om een standaard procedure voor het aanvragen van een vergunning.

De melding is gedaan bij de gemeente Woensdrecht en de officiële ontvangst van de aanvraag vond plaats op 3 juli 2026. Het bijgebouw bevindt zich in Ossendrecht, een dorp in de gemeente Woensdrecht.