Advertentie
Hoogerheide: aanvraag zonnepanelen aan zijgevel Voltweg
Vandaag om 09:57
In Hoogerheide is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van zonnepanelen aan de zijgevel van een pand aan de Voltweg. De aanvraag is op 1 juli 2026 ontvangen door de gemeente Woensdrecht.
De aanvraag betreft het adres Voltweg 23, 4631 SR in Hoogerheide. Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben deze melding bekendgemaakt op 16 juli 2026.
Het gaat om de installatie van zonnepanelen aan de zijgevel van het gebouw. De reguliere procedure wordt gevolgd bij de beoordeling van deze aanvraag.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie