Hoogerheide: aanvraag zonnepanelen aan zijgevel Voltweg

In Hoogerheide is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van zonnepanelen aan de zijgevel van een pand aan de Voltweg. De aanvraag is op 1 juli 2026 ontvangen door de gemeente Woensdrecht.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het adres Voltweg 23, 4631 SR in Hoogerheide. Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben deze melding bekendgemaakt op 16 juli 2026.

Het gaat om de installatie van zonnepanelen aan de zijgevel van het gebouw. De reguliere procedure wordt gevolgd bij de beoordeling van deze aanvraag.