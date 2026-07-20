Tijdelijke opslag van stenen langs Putseweg in Hoogerheide aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het tijdelijk opslaan van stenen op de openbare weg langs de Putseweg in Hoogerheide. De aanvraag is op 9 juli ontvangen door de gemeente Woensdrecht.

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De vergunningaanvraag betreft het adres Putseweg 14, 4631 CM in Hoogerheide. Het gaat om het opslaan van roerende zaken, in dit geval stenen, op een openbare locatie.

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben de aanvraag op 16 juli bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk of de vergunning wordt verleend.