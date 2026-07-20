Vergunning verleend voor fietsenschuur in Hoogerheide

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben toestemming gegeven voor de bouw van een fietsenschuur met overkapping aan de Wouwbaan in Hoogerheide.

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De gemeente Woensdrecht heeft op 16 juli 2026 een omgevingsvergunning verleend voor het adres Wouwbaan 70 in Hoogerheide. De vergunning betreft de realisatie van een fietsenschuur en een overkapping op deze locatie.

Het besluit is per post verzonden en vanaf de verzenddatum geldt een termijn van zes weken waarin bezwaar kan worden gemaakt door betrokkenen. Verdere informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Woensdrecht.