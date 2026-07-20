Hoogerheide: aanvraag om oprit te verbreden

In Hoogerheide is een aanvraag ingediend om de oprit aan de Verlengde Duinstraat 25 te verbreden. De aanvraag is op 3 juli 2026 ontvangen door de gemeente Woensdrecht.

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De verbreding van de oprit aan de Verlengde Duinstraat 25 in Hoogerheide is voorgesteld via een officiële aanvraag. De gemeente Woensdrecht heeft deze aanvraag op 3 juli ontvangen en de plannen worden volgens de standaard procedure behandeld.

Het adres waar de werkzaamheden zijn aangevraagd, bevindt zich in de kern Hoogerheide. De melding is openbaar gemaakt op 16 juli 2026, zoals gebruikelijk bij vergunningsaanvragen.