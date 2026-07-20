Gebouw aan Aviolandalaan 31 in Hoogerheide wordt aangepast

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van gebouw 5 aan de Aviolandalaan 31 in Hoogerheide.

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De aanvraag is op 10 juli 2026 ingediend en heeft betrekking op een aanpassing van gebouw 5. Het pand staat aan de Aviolandalaan 31, met postcode 4631 RP, in Hoogerheide.

De gemeente Woensdrecht heeft op 16 juli 2026 bekendgemaakt dat de aanvraag volgens de standaard procedure wordt behandeld.