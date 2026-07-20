Vergunningsaanvraag bouw bedrijfspand in Haps ingetrokken

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfspand en een inrit aan de Klokbeker in Haps is ingetrokken. Het verzoek kwam van de aanvrager zelf.

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De vergunningaanvraag werd op 27 maart 2026 ingediend bij de gemeente Land van Cuijk. Het ging om een project aan Klokbeker 7 in Haps, kadastraal bekend als CUI00 K 4193.

De gemeente heeft bevestigd dat de aanvraag voor het bouwen van een bedrijfspand en het aanleggen van een inrit is ingetrokken op verzoek van de indiener. Het dossier stond geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00002111.