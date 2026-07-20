Nieuw kantoorpand gepland aan Bereklauw in Boxmeer

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een kantoorpand aan de Bereklauw in Boxmeer. Het college van Land van Cuijk ontving de aanvraag op 16 juli 2026. Het gaat om activiteiten zoals bouw en het aanleggen van een uitweg.

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Het toekomstige kantoorpand zal worden gerealiseerd op het perceel Bereklauw in Boxmeer, dat kadastraal bekend staat onder nummers BMR00-S-541 en 540. De aanvraag bevat meerdere onderdelen, waaronder bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan, technische bouwactiviteiten en het aanpassen van de toegang tot het perceel.

De gemeente Land van Cuijk behandelt de aanvraag binnen een termijn van acht weken. Deze periode kan verlengd worden tot maximaal veertien weken. Op dit moment kun je geen bezwaar maken tegen de aanvraag of een mogelijke verlenging van de beslissingstermijn.