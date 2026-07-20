Reparatiebesluit voor woningbouw Blauwstraat in Oploo

Het college van Land van Cuijk heeft een reparatiebesluit genomen voor woningbouw aan de Blauwstraat 8c in Oploo. Het oorspronkelijke besluit van 18 juni 2026 is aangepast. Dit betreft onder meer afwijkingen van regels en bouwactiviteiten.

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Het reparatiebesluit heeft betrekking op een buitenplanse activiteit, waarbij onder meer wordt afgeweken van regels in het Omgevingsplan. Daarnaast gaat het om het bouwen en het aanleggen of veranderen van een uitweg op de locatie Blauwstraat 8c in Oploo.

Het besluit is genomen op 16 juli 2026 en vervangt het eerdere besluit dat nog binnen de bezwaartermijn valt. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het reparatiebesluit als zij door de wijzigingen worden benadeeld. De bezwaartermijn loopt tot en met 27 augustus 2026.