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Extra woonruimte gepland binnen woning in Beugen
Vandaag om 09:58
In Beugen is een aanvraag gedaan om binnen een woning aan de Molenstraat extra woonruimte toe te voegen. De gemeente Land van Cuijk heeft deze aanvraag op 16 juli ontvangen.
De aanvraag betreft het adres Molenstraat 16 in Beugen. Er wordt gevraagd om af te wijken van de regels in het Omgevingsplan. Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004734.
De gemeente beoordeelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken volgt een besluit, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Tegen een ingediende aanvraag of verlenging kan geen bezwaar worden gemaakt.
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