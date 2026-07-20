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Terras gepland aan Schaarweg in Gassel
Vandaag om 09:58
Bij de gemeente Land van Cuijk is een aanvraag ingediend voor het realiseren van een terras aan de Schaarweg 1c in Gassel. De aanvraag is op 16 juli ontvangen en wordt behandeld volgens de reguliere procedure.
De aanvraag betreft een terras dat afwijkt van de regels in het Omgevingsplan. Het college van burgemeester en wethouders beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.
Het project staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004745. Het terras komt aan de Schaarweg 1c in Gassel, een locatie in de gemeente Land van Cuijk.
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