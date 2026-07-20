Berging gepland op Atlasceder 2 in Cuijk

Op Atlasceder 2 in Cuijk is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een berging. Het college van Land van Cuijk ontving deze aanvraag op 16 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een bouwactiviteit en wordt door de gemeente behandeld volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, al kan deze termijn worden verlengd tot veertien weken.

De locatie van de geplande berging is Atlasceder 2, 5432LD in Cuijk. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00004748.