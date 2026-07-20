Nieuw bedrijfsgebouw gepland in Haps

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw bedrijfsgebouw in Haps. Het plan betreft de locatie Klokbeker ongenummerd en is op 16 juli 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

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De aanvraag omvat een technische bouwactiviteit en een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvraag volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken wordt een besluit verwacht, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.

Het nieuwe bedrijfsgebouw moet verrijzen op de locatie Klokbeker ongenummerd, in de kern Haps. De zaak staat geregistreerd onder nummer Z2026-00004739.