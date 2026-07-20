Vrijstaande woning gepland aan Blauwstraat 8d in Oploo

De gemeente Land van Cuijk heeft een overeenkomst gesloten voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Blauwstraat 8d in Oploo.

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Op 15 juli heeft de gemeente Land van Cuijk een overeenkomst getekend met de eigenaar van het perceel aan de Blauwstraat 8d in Oploo. Het gaat om een terrein van 2.150 vierkante meter waar een vrijstaande woning gebouwd zal worden. In de overeenkomst staan afspraken over hoe en onder welke voorwaarden de bouw gerealiseerd moet worden.

De kosten voor het bouwrijp maken van de grond en andere werkzaamheden zijn voor rekening van de eigenaar. Daarnaast moet hij ook de kosten vergoeden die de gemeente heeft gemaakt voor het projectgebied. Met deze privaatrechtelijke overeenkomst voldoet de gemeente aan de wettelijke verplichtingen rondom kostenverhaal.