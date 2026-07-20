Getuige komt niet opdagen, Sergei en André trouwen toch: 'Was wel spannend'

Het Russische stel Sergei en André uit Gemert plaatste in juni een bijzondere oproep op Facebook. Ze zochten getuigen voor hun huwelijk. Talloze reacties stroomden binnen, een keuze maken werd een hele klus, maar het lukte. Maandagochtend was het grote moment daar. Maar waar was de tweede getuige? "Hij zal toch wel komen?"

Stipt om vijf voor negen arriveren Sergei en André met getuige Olga bij het gemeentehuis in hun woonplaats. André op de fiets, Sergei in zijn 45-kilometer wagentje. Niks geen duur trouwpak, gewoon in een overhemd: "Wij willen een eenvoudige ceremonie." Ze kiezen dan ook voor een gratis huwelijk op maandagochtend. Als de klokken op het gemeentehuis negen uur slaan, lopen ze naar binnen. De tweede getuige, een collega van Sergei van de milieustraat, laat nog even op zich wachten. Het koppel neemt plaats in de ontvangsthal van het gemeentehuis. Na vijf minuten loopt Sergei toch maar even naar buiten om te kijken waar zijn collega blijft. “Ik heb hem vrijdag nog gezien, zaterdag en zondag geappt. Hij zou er zijn, zei hij steeds.” Maar helaas, geen collega. Sergei krijgt hem niet te pakken: "Hij neemt zijn telefoon niet op."

Zonder een tweede getuige kan het huwelijk niet doorgaan. Van stress lijkt geen sprake bij de twee. Ze blijven rustig zitten op de grote bank in de hal. Trouwambtenaar Sabine is ondertussen al druk bezig ervoor te zorgen dat de bruiloft wél kan doorgaan. Sergei gaat even naar het toilet: toch zenuwen? “Nou ben ik een bruidegom kwijt”, trouwambtenaar Sabine moet even lachen als ze klaar is met de aangepaste akte en het bruidspaar mee wil nemen. Bode John is op het laatste moment opgeroepen als getuige, maar daarvoor moet de trouwakte wel worden aangepast.

"Ik was al bang dat we alles opnieuw moesten organiseren."