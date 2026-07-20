Gesloten bodemenergiesysteem gepland in Heesch

In Heesch is een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem.

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Bij de Kerkweg in Heesch wordt een gesloten bodemenergiesysteem aangelegd. Dit systeem gebruikt de bodem om energie op te slaan en terug te winnen, bijvoorbeeld voor verwarming en koeling. De melding is op 30 juni 2026 ontvangen door de gemeente Bernheze.

Het project heeft als kenmerk 2026063000712 en zaaknummer Z/509601. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen over de melding is de Omgevingsdienst Brabant Noord bereikbaar.