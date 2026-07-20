Aanvraag voor aanbouw en tuinmuur in Breda ingetrokken

De aanvraag voor een aanbouw en tuinmuur aan Lange Weide in Breda is ingetrokken. Het ging om een technische bouwactiviteit waarvoor een omgevingsvergunning nodig was. De aanvrager heeft op 10 juli 2026 besloten om de aanvraag te stoppen, waardoor de behandeling is beëindigd.

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De gemeente Breda heeft eerder een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning was nodig voor het bouwen van een aanbouw en een tuinmuur aan Lange Weide 216. Op 10 juli 2026 heeft de aanvrager besloten de aanvraag in te trekken.

Door deze beslissing is de procedure stopgezet en wordt de aanvraag niet verder behandeld. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen het intrekken van de aanvraag.

Met een omgevingsvergunning geeft de gemeente toestemming voor bouw- en verbouwplannen. Dit bericht is bedoeld om inwoners te informeren dat de behandeling van deze specifieke aanvraag is beëindigd.