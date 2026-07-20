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Vergunning aangevraagd voor informatiestand Breda

Vandaag om 10:04

In Breda is een vergunning aangevraagd voor een informatiestand over geldzorgen. De stand wordt gepland op diverse locaties in de gemeente, van 24 tot en met 29 augustus.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag betreft een informatiestand die zal gaan over geldzorgen. Deze aanvraag is ingediend op 14 juli 2026 en valt onder artikel 2:4 A van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018. De stand wordt verspreid over meerdere locaties in Breda.

De plannen zijn op dit moment niet openbaar in te zien, en er is nog geen besluit genomen over de aanvraag. De periode waarin de stand actief zal zijn, loopt van 24 tot en met 29 augustus 2026.

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