Beslistermijn verlengd voor uitbreiding Bastion Hotel Breda

De gemeente Breda heeft besloten de termijn voor een vergunning voor uitbreiding van het Bastion Hotel aan Lage Mosten te verlengen met zes weken.

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De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden en technische bouwactiviteiten. Op 16 juli 2026 heeft de gemeente Breda besloten dat de beslistermijn wordt verlengd.

Een omgevingsvergunning is nodig voor bouw, verbouw, sloop, kap of aanleg. Dit besluit betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. Belanghebbenden kunnen nog niet reageren op de aanvraag. Pas na definitieve goedkeuring van de vergunning volgt een nieuw bericht waarin bezwaar maken mogelijk is.

Het Bastion Hotel ligt aan Lage Mosten in Breda. De gemeente publiceert deze verlenging zodat betrokkenen weten wanneer ze eventueel actie kunnen ondernemen.