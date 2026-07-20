Nieuwbouw bedrijfshal aangevraagd in Budel

In Budel is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe bedrijfshal.

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De gemeente Cranendonck heeft op 16 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een nieuwbouwproject op de locatie Rijksweg in Budel. De exacte kadastrale nummers zijn Budel K 249, K 250 en K 572.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 504869 en betreft het uitvoeren van werkzaamheden. Dit is een kennisgeving van ontvangst, waardoor de plannen niet ter inzage liggen en er niet formeel gereageerd kan worden.