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Omgevingsvergunning aangevraagd voor uitbreiding hal in Eindhoven

Vandaag om 10:05

Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om een bestaande hal in Eindhoven uit te breiden. Het gaat om een vergunning die op 16 juli is ontvangen.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag betreft de uitbreiding van een bestaande hal. Het zaaknummer van deze aanvraag is EHV-ZP2026-006743.

De vergunning is ingediend bij de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Het gaat hierbij om een melding die niet ter inzage ligt en waar op dit moment geen mogelijkheid is om bezwaar te maken.

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