Aanbouw berginsschuur aangevraagd in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een berginsschuur aan de Hettenheuvellaan in Eindhoven.

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Op 15 juli 2026 heeft de gemeente Eindhoven een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een aanbouw van een berginsschuur. Het gaat om een vergunning voor het adres Hettenheuvellaan 33.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006733. Deze vergunningaanvraag is op dit moment alleen ter kennisgeving en er kan nog geen bezwaar worden gemaakt.