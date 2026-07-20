Wijziging antenne opstelpunt Kennedyplein Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het aanpassen van een antenne opstelpunt aan het Kennedyplein in Eindhoven. De aanvraag werd op 16 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een wijziging van antenne opstelpunt 13681, gelegen aan Kennedyplein 300 in Eindhoven. Dit is gemeld bij de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

De vergunning is ingediend onder zaaknummer EHV-ZP2026-006757. De aanvraag is uitsluitend ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.