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Bomenkap aangevraagd in IJsselstraat Eindhoven
Vandaag om 10:05
Er is een vergunning aangevraagd om vier bomen te kappen aan de IJsselstraat 4 in Eindhoven. De aanvraag werd op 16 juli 2026 ingediend.
De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van vier bomen op het adres IJsselstraat 4. Het gaat om een omgevingsvergunning die is ingediend op 16 juli 2026.
De vergunning is op dit moment alleen ter kennisgeving en niet openbaar. Bezwaar maken is nog niet mogelijk.
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