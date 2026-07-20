Bomenkap aangevraagd in IJsselstraat Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd om vier bomen te kappen aan de IJsselstraat 4 in Eindhoven. De aanvraag werd op 16 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van vier bomen op het adres IJsselstraat 4. Het gaat om een omgevingsvergunning die is ingediend op 16 juli 2026.

De vergunning is op dit moment alleen ter kennisgeving en niet openbaar. Bezwaar maken is nog niet mogelijk.