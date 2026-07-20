Containers geplaatst aan Kerkstraat in Eindhoven

Er is toestemming verleend voor het plaatsen van twee containers aan de Kerkstraat in Eindhoven. Het besluit is op 16 juli verstuurd door de gemeente.

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Het gaat om containers die geplaatst mogen worden aan Kerkstraat 28, in het centrum van Eindhoven. De aanvraag valt onder een speciale vergunning voor gebruik van de openbare ruimte, zoals voor containers of steigers.

Het besluit is genomen onder zaaknummer EHV-ZP2026-006633. Dit kan gevolgen hebben voor de directe omgeving, bijvoorbeeld door beperkte ruimte of tijdelijke veranderingen in de straat.