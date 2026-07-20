Exploitatievergunning horecabedrijf F'SANE in Eindhoven verleend

Horecabedrijf F'SANE op de Leenderweg in Eindhoven heeft een exploitatievergunning gekregen. Het besluit is op 16 juli 2026 verzonden en geldt voor onbepaalde tijd.

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Het horecabedrijf F'SANE, gevestigd aan de Leenderweg 89 in Eindhoven, mag voortaan blijven opereren dankzij een verleende exploitatievergunning. Deze vergunning is toegekend door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

Het besluit is op 16 juli 2026 verzonden en heeft een onbepaalde geldigheidsduur. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-001448. Het horecabedrijf kan hierdoor zonder tijdslimiet blijven functioneren.