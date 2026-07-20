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Rosmalen stelt besluit over airco's met zes weken uit

Vandaag om 10:07

De gemeente Den Bosch heeft de beslissing over een aanvraag voor het plaatsen van airco's aan de Da Costastraat 1 in Rosmalen met zes weken uitgesteld.

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Het gaat om een aanvraag voor een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De nieuwe uiterste datum waarop de gemeente een beslissing moet nemen is vastgesteld op 27 augustus 2026.

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