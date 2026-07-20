Vergunning voor doorbreken draagmuur in Den Bosch verleend

De gemeente Den Bosch heeft een vergunning verleend voor het doorbreken van een draagmuur aan de Dukaatstraat 11. Het besluit is op 2 juli 2026 genomen en is direct van kracht.

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Het gaat om een bouwactiviteit waarbij een draagmuur technisch wordt doorbroken. Deze werkzaamheden vinden plaats op het adres Dukaatstraat 11, 5237 NA in Den Bosch. De vergunning heeft kenmerknummer 079619531908.

Vanaf januari 2026 gebruikt de gemeente Den Bosch niet langer de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. Inwoners kunnen zich via overheid.nl aanmelden voor e-mails met updates over hun buurt. Bekendmakingen worden daarnaast direct aan de aanvrager toegestuurd.