Omgevingsvergunning voor kunstwerk in Heusden verleend

Gemeente Asten heeft een vergunning verleend voor een kunstwerk in Heusden.

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De gemeente Asten heeft op 4 mei 2026 een vergunning afgegeven voor het realiseren van een kunstwerk aan de Meijelseweg en Peelweg in Heusden. Het gaat om een officiële toestemming voor de bouw op deze locatie.

De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van een kunstwerk en is door de gemeente beoordeeld en goedgekeurd. De exacte locatie van het kunstwerk is te zien via de kaart op de website van de gemeente. Voor mensen die meer informatie willen, is het ook mogelijk om stukken in te zien in het gemeentehuis van Asten. Hiervoor moet je wel eerst een afspraak maken.