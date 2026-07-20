Verbouwing bedrijfspand in Heusden aangevraagd

Voor een bedrijfspand in Heusden is een vergunning aangevraagd voor gedeeltelijk slopen, verbouwen en herbouwen.

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Op 14 juli 2026 is bij de gemeente Asten een aanvraag binnengekomen voor het aanpassen van het pand aan de Voorste Heusden 55a. Het gaat om een combinatie van sloopwerkzaamheden, verbouwing en gedeeltelijke herbouw van het bedrijfspand.

De aanvraag is op dit moment alleen ter kennisgeving. In een latere fase wordt bekendgemaakt of de vergunning wordt verleend en hoe hierop kan worden gereageerd. Voor nu is het niet mogelijk om bezwaar te maken of een mening in te dienen.