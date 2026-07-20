Deels slopen bedrijfspand in Heusden goedgekeurd

De gemeente Asten heeft een sloopmelding geaccepteerd voor het gedeeltelijk slopen van een bedrijfspand aan Voorste Heusden 55a in Heusden.

Gevonden voor jou

De sloopmelding is op 14 juli 2026 ontvangen door het college van burgemeester en wethouders en op 16 juli 2026 goedgekeurd. Het gaat om een bedrijfspand aan Voorste Heusden 55a. De melding heeft het kenmerk 2026071401449 en is geregistreerd onder zaaknummer 07432024291132.

Het accepteren van een sloopmelding is geen formeel besluit volgens de Algemene wet bestuursrecht. Er is daarom geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep in te dienen. Het doel van deze bekendmaking is om inwoners te informeren over veranderingen in de omgeving.